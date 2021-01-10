الزيادات تتوالى .. أسعار سيارات «شيري تيجو 3» ترتفع 1000 جنيه خلال يناير

قدرت بنحو 241.9 ألف جنيه

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي» فى مصر، زيادة أسعار سيارات «شيري تيجو 3» موديل 2021 بقيمة بلغت 1000 جنيه فى السوق المحلية خلال شهر يناير الحالى.

بحسب القوائم السعرية الصادرة عن «شيري»، قفزت أسعار سيارات «شيرى تيجو 3» إلى 241.9 ألف جنيه، بدلًا من 240.9 ألف سابقًا.

وينتمى طراز «شيرى تيجو 3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 126 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر.

وطبقًا لـ«شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر: