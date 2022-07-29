الزيادات تتوالى.. أسعار سيارات «سيات ليون» تقفز 80 ألف جنيه

أخطرت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار طرازات سيات ليون بقيمة بلغت 80 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «سيات»، ارتفعت أسعار سيارات «ليون» فئة «FR» إلى 685 ألف جنيه، مقارنة بنحو 605 آلاف سابقًا.

وينتمي طراز «ليون» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي مدعم بشاحن توربيني، يخرج قوة 150 “حصان” وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سيات» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 10 كم/ ساعة، في غضون 8.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.