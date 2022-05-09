الزيادات تتوالى.. أسعار سيارات «سيات أرونا» ترتفع 85 ألف جنيه

أخطرت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «سيات» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين – اليوم- بزيادة أسعار سيارات «سيات أرونا» بقيمة بلغت 85 ألف لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال مايو الحالي.

ارتفعت أسعار طرازات «سيات أرونا » الفئة الأولى «Style» إلى 445 ألف جنيه، مقارنة بـ360 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «سيات ارونا» الفئة الثالثة «Xperience» إلى 480 ألف جنيه، مقابل 395 ألفًا.

وينتمي طراز «SEAT Arona» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في مدة زمنية 11.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.