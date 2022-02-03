الزيادات تتوالى.. أسعار سيارات «رينو ستيب واي» تقفز 10 آلاف جنيه

رفعت الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «رينو» في مصر، أسعار سيارات «رينو ستيب واي» بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه داخل السوق المحلية.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «رينو»، ارتفعت أسعار سيارات «ستيب واي» إلى 269 ألف جنيه، مقارنة بنحو 259 ألفًا سابقًا.

ينتمي طراز «ستيب واي» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «رينو» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 12.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.