الزيادات تتوالى.. أسعار سيارات «إم جي RX5» ترتفع 43 ألف جنيه

أرسلت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، إم جي» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التي تضمنت زيادات في أسعار سيارات «إم جي RX5» بقيمة بلغت 43 ألف جنيه جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وصعدت أسعار طرازات «MG RX5»الفئة الأولى «Comfort» إلى 414 ألفا و990 جنيها، من 371 ألفًا و990 جنيهًا.

وقفزت أسعار سيارات «MG RX5» الفئة الثالثة «Luxury» إلى 444 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 401 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمي طراز «MG RX5» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

يذكر أن سوق السيارات كانت استقبلت على مدار اليومين الماضيين موجة كبيرة من الزيادات السعرية للعديد من الماركات التجارية المطروحة محليًا؛ وذلك على خلفية الارتفاعات المتتالية في أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار” الذى تخطى نحو 18.3 جنيهًا في بعض البنوك المصرفية.

في سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري – الأثنين الماضى – عن رفع سعر الفائدة على عمليات الأقتراض والايداع في البنوك بنسبة 1% على أساس سنوى، ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75 على الترتيب، – كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 1% ليصل إلى 9.75%.