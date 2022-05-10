الزيادات تتوالى.. أسعار سيارات «إم جي 6» ترتفع 20 ألف جنيه

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «إم جي 6» بقيمة تتراوح بين 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

صعدت أسعار طرازات «MG6» الفئة الأولى «Comfort» إلى 414 ألفا و990 جنيهًا، بدلًا من 394 ألفًا و990 جنيهًا.

وارتفعت أسعار سيارات «إم جي 6» الفئة الثانية «Luxury» إلى 434 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 414 ألفًا و990 جنيهًا.

وقفزت أسعار طرازات «إم جى 6» الفئة الثالثة «Luxury -Red Interior» إلى 439 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 419 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمى طراز «ام جي 6» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.