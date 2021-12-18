الزهيري : «gig» للتأمين على الممتلكات تستهدف افتتاح فرع فى العاصمة الإدارية العام المقبل

كشف علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة “gig” للتأمينات العامة، عن تخطيط شركته لافتتاح فرع جديد بالعاصمة الإدارية، العام المقبل، ضمن التوسعات المرتقبة الفترة المقبلة. وقال الزهيرى إن شركته تنتظر موافقة الجمعية العمومية لشركة “gig” للتأمين على زيادة رأس المال خلال الشهر الحالي من 338 مليون جنيه إلى 380 مليون جنيه، وذلك لدعم التوسعات، لافتًا إلى أن شركته تنتظر موافقة الهيئة العامة للاستثمار على ضخ هذه الزيادة.

الشركة تمتلك 22 فرعًا بجميع أنحاء الجمهورية

وأضاف الزهيري أن “gig” للتامين على الممتلكات تمتلك 22 فرعًا فى كل أنحاء الجمهورية تغطى مناطق الوجه البحرى والقبلى ومدن الصعيد، وصلت من خلالها إلى جميع شرائح المجتمع.

وأوضح العضو المنتدب لـ”gig” أن شركته حققت أقساطًا تأمينية بقيمة 1.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى مستهدفًا نموًّا يتراوح من 10- 12% خلال العام المالى الحالي، ليرتفع حجم الحصيلة إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.

ومن المعروف أن شركة “gig” نجحت فى الحفاظ على تصنيفها الائتمانى الممنوح لها من وكالة التصنيف الائتمانى العالمية وكالة التصنيف الائتماني العالمية AM Best عند مستوى B++ / bbb+ مع نظرة مستقبلية “مستقرة” للعام الحادي عشر على التوالي.

شركة التأمين الوحيدة الحاصلة على تصنيف من موديز

وأشادت الوكالة بالوضع المالي للشركة ومُعدلات الأداء والربحية الفنية الاستثنائية، وذلك بعد عملية مراجعة استمرت لعدة أشهر، شملت دراسة تفصيلية لكل الجوانب المالية والفنية، بما فى ذلك كفاية رأس المال والمخصصات الفنية وبرامج إعادة التأمين والاستثمارات.

وتعدّ شركة gig شركة التأمين المصرية الوحيدة الحاصلة على تصنيف ائتمانى من وكالة Moody’s، وقد شهد تصنيف الشركة من قِبل الوكالة أيضًا ارتفاعًا متواليًا، خلال الفترة الماضية،

ليصل حاليًّا إلى مستوى Ba2، وهو ما يفوق بدرجة كبيرة التصنيفات الممنوحة من وكالة Moody’s للتصنيف الائتمانى لكل المؤسسات المالية المصرية الأخرى.