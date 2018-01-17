الزهيري :260% نموا في أقساط التأمين الطبي في 2017

ماهر أبوالفضل ومروة عبد النبي والشاذلي جمعة:قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين "GIG" إن إقساط التامين الطبي شهدت زيادة ملحوظة في السنوات السبع الاخيرة تجاوز الـ 260%، لترتفع من 415 مليون جنيه في 2010 لتصل الي 1.5 مليار جنيه في 2017.

ماهر أبوالفضل ومروة عبد النبي والشاذلي جمعة:

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين “GIG” إن إقساط التامين الطبي شهدت زيادة ملحوظة في السنوات السبع الاخيرة تجاوز الـ 260%، لترتفع من 415 مليون جنيه في 2010 لتصل الي 1.5 مليار جنيه في 2017.

وأشار الزهيري في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقي الاقليمي الخامس للتامين الطبي والرعاية الصحية، إلى أن قانون الصحي الشامل سيضمن توفير التغطية الصحية لكافة المصريين.

ولفت إلى أن اتحاد الشركات يسعي –بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية- لأن يكون لهدور في منظومة الصحي الشامل ، وتضمين هذا الدور في اللائحة التنفيذية لقانون الصحي الشامل.

وأكد أن قطاع التامين بات أحد مولدات النمو في الاقتصاد القومي ، وأن اقساطه مؤشر علي هذا الدور ، حيث ارتفعت من 18.2 مليار جنيه في 2016 لتصل إلى 22 مليار جنيه في 2017.

