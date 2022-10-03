«الزهيري» : قطاع التأمين يواجه تحديات كثيرة بسبب الصراع الروسي الأوكراني

أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن سوق التأمين الدولي يواجه العديد من التحديات خاصة بعد الصراع الروسي الأوكراني وأزمة كورونا مما أثر بشكل سلبي على حجم الإيرادات للقطاع.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين في جولته الرابعة، أن العالم سيواجه تحديات كثيرة بسبب قوة الأحداث الجارية ولابد أن نذكر أن مصر ليست بعيدة عن هذا التأثير، لذا يجب أن نتكاتف ونحقق الغايات التي نسعى لها ونتعاون مع كل الداعمين لتحقيق رؤية مصر واستراتيجياتها.

وأوضح أن الملتقى هذا العام يتضمن الكثير من المفاجآت بمشاركة ١٠٠٠ شركة من مختلف دول العالم للتشاور من أجل مستقبل صناعة التأمين.