الزهيري: ضوابط جديدة للاكتتاب في التأمين الهندسي لتنظيم المنافسة

أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة “GIG” للتأمين، أن جائحة كورونا “كوفيد-19” المستجد، أثرت إيجابًا على قطاع التأمين وانخفض معدل خسائر وتعويضات التأمين التكميلي والتأمين الإجباري خلال الفترة الأولى لها في مصر.

وأضاف الزهيري، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر “بورتفوليو إيجيبت 2021″، أن الجائحة أدت إلى الإسراع في خطوات التحول الرقمي في قطاع التأمين بمصر.

ولفت إلى أن الاتحاد المصري للتأمين قد تبنى التوسع في الإصدار والتوقيع والتحصيل الالكتروني للوثائق، وكذلك دور الوسطاء في التسويق الإلكتروني للوثائق.

وأكد أن الاتحاد دعم شركات التأمين الأعضاء في التعاقد مع شركات التحصيل الإلكتروني بهدف تقليل التحصيل النقدي واستخدام الكاش، مشيرًا إلى أن مجمعة تأمين السفر توفر مبلغ تأمين سنوي 50 ألف دولار بقسط 300 جنيه وهى تفيد شريحة كبيرة من العملاء.

وأشار إلى أن أسواق إعادة التأمين العالمية تشهد تشددًا منذ ثلاث سنوات وتكبدت تلك الشركات تعويضات كبيرة، وبلغت تعويضات حادث مرفأ بيروت 1.5 مليار دولار مما تسبب في تعديل أسعار التأمين وزيادة الالتزام بشروط الوثائق وضوابط الاكتتاب، لافتًا إلى أن الاتحاد أرسل ضوابط الاكتتاب للهيئة العامة للرقابة المالية وفي انتظار إقرارها.

وكشف عن أن الاتحاد يدرس حاليًا ضوابط الاكتتاب في التأمين الهندسي، وسيخاطب الهيئة خلال الأيام القليلة المقبل لاعتماده.