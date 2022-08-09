الزهيري : دمج «GIG» و«AIG» للتأمين عقب موافقة «الرقابة المالية» على عرض الاستحواذ

كشف علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة GIG للتأمين، أن القانون يُلزم بدمج شركتي GIG وAIG إيجيبت للتأمين، حال موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض استحواذ الأولى على كامل أسهم الثانية.

وقد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، عن تقدم شركة GIG للتأمين مصر بعرض شراء إجباري على أسهم رأسمال شركة AIG إيجيبت للتأمين،

وتضمَّن العرض الاستحواذ على 1.2 مليون سهم بواقع 100% من أسهم شركة إي أي جي بسعر نقدي يبلغ 164.14 جنيه للسهم، وبحد أدنى للتنفيذ 75% من أسهم رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

علاء الزهيرى العضو المنتدب لشركة «gig» للتأمينات العامة

وأضاف الزهيري، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن شركة GIG للتأمين انتهت فعليًّا من عملية الفحص النافي للجهالة وتقييم سهم شركة AIG للتأمين،

مشيرًا إلى أن مكتب حلمي حمزة تولَّى مهمة المستشار القانوني، فيما تولّت شركة “ديلويت” مهام المستشار المالي للشركة.

وأوضح العضو المنتدب لشركة GIG للتأمين أن الأخيرة تترقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، لبدء تنفيذ عرض الشراء والاستحواذ على AIG.

فيما كشفت مصادر مطلعة، لـ”المال”، أن شركة برايم للاستثمارات المالية تولّت عملية تقييم سهم شركة AIG لصالح GIG للتأمين.

يُذكر أن مجلس إدارة شركة جي أي جي للتأمين مصر وافق، خلال انعقاده نوفمبر الماضي، على زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى 380.9 مليون جنيه، على أن يتم تمويل الزيادة البالغة نحو 42.9 مليون جنيه من الأرباح المرحَّلة بالشركة.