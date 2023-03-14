«الزهيري»: الانضمام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليكون منصة لدعم التأمين متناهى الصغر

أكد علاء الزهيرى ، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أنه فى إطار استراتيجية الاتحاد المصرى للتأمين، للانضمام لمنظمة التجارة الإفريقية لتوسيع نطاق التأمين الزراعى خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الانضمام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليكون المنصة الرئيسية لدعم نشاط التأمين متناهى الصغر بهدف منع الخسائر فى هذا القطاع ، جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح الزهيرى ، أن الاتحاد المصرى للتأمين قام خلال الفترة الماضية بعقد شراكة مع هيئة البريد المصرى لنشر الوعى التأمينى لنشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى القرى والنجوع، لافتا إلى أن الاتحاد قام أيضا بعقد شراكة مع مؤسسة أهل مصر للعمل ضد مخاطر الحروق لتقليل الوعى الوقائى فى المجتمع.