الزهيرى : ملتقى شرم الشيخ للتأمين فرصة لمناقشة شروط اتفاقيات الإعادة

أكد علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين فى نسخته الرابعة فرصة لتنشيط السياحة فى مصر ومناقشة تجديدات اتفاقيات الإعادة.

5000 ليلة سياحية يقضيها المشاركون فى فنادق شرم الشيخ

وأضاف الزهيرى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد، اليوم، أن هناك 1000 مشارك بالملتقى سيقضون 5000 ليلة بفنادق مدينة شرم الشيخ، وهى فرصة لإنعاش قطاع السياحة والترويج له.

وأشار إلى أن الملتقى يشهد سنويًّا حضور وفود من شركات إعادة التأمين العالمية والوسطاء الدوليين الذين لديهم تعاقدات مع كيانات محلية، ولفت إلى أنه تتم مناقشة شروط تجديدات الاتفاقيات مع المعيدين.

الملتقى فرصة لمناقشة شروط إتفاقيات إعادة التأمين

وأوضح أن شركات التأمين المصرية تستثمر الملتقى فى الاتفاق على شروط التجديدات مع المعيدين، دون الحاجة للسفر إلى الخارج، كما كان يحدث من قبل، مما يوفر الوقت والجهد على الطرفين.

ولفت إلى أن أجندة الملتقى، هذا العام، سوف تناقش ملفات هامة مثل الاستدامة وعلاقته بقمة المناخ COP27 التى تستضفيها مصر فى نوفمبر، وذلك فى وضع الاتحاد إستراتيجية التأمين المستدام.