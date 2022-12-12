الزهيرى: شركات القطاع تسعى للمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل 

أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين، سعى القطاع للمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الزهيرى خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “الرعاية الصحية .. قطاع يزخم بالفرص والتحديات” بعنوان (تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بقطاع الصحة فى مصر) أن الاتحاد المصري للتأمين أرسل مقترحات لهيئة التأمين الصحي الشامل للمشاركة في المنظومة الحكومية.

وأوضح أن القطاع يمكن أن يوفر منتجات تكميلية تضم تغطية خدمات طبية لا توفرها منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى إمكانية التأمين المزدوج والسماح لعملاء شركات التأمين بالحصول على وثائق تأمين طبى واسترداد جزء من التكلفة من منظومة التأمين الصحي الشامل بنفس أسعار هيئة التأمين الصحي مما يخفض من قسط التأمين على العميل.

واستعرض الزهيرى بعض إحصائيات نشاط التأمين الطبى والذى يخدم 4 ملايين مشترك وتبلغ أقساطه 4.6 مليار جنيه وتعويضاته 3.6 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2021/2022.

ولفت إلى أن قانون تنظيم التأمين الموحد تم إقراره فى مجلس الشيوخ ووافقت عليه اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب وهو يسمح بتأسيس شركات تأمين طبى متخصصة برأسمال 60 مليون جنيه.