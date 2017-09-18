الزهيرى : زيادة فاتورة التأمين الطبى وغيار السيارات أبرز التحديات

سمر السيدقال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن أبرز التحديات التى تواجه قطاع التأمين حاليًّا بعد قرار تعويم الجنيه تتمثل فى ارتفاع أسعار قطاع غيار السيارات، بجانب زيادة فاتورة التأمين الطبى شاملة الأدوية والمستلزمات الطبية التى يعتبر أغلبها مستوردًا، الأمر الذى يؤدى لزيادة حجم التعويضا

سمر السيد

قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن أبرز التحديات التى تواجه قطاع التأمين حاليًّا بعد قرار تعويم الجنيه تتمثل فى ارتفاع أسعار قطاع غيار السيارات، بجانب زيادة فاتورة التأمين الطبى شاملة الأدوية والمستلزمات الطبية التى يعتبر أغلبها مستوردًا، الأمر الذى يؤدى لزيادة حجم التعويضات الموجهة للقطاعين.

وأضاف، فى تصريحات، للمال، على هامش مؤتمر اليورومنى، اليوم، أن الاتحاد لديه برنامج سيقدمه لمجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة، بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية يتضمن استراتيجية طموحًا للمساعدة فى زيادة الوعى التأمينى وسن التشريعات.

ولفت إلى أن الاتحاد نظم، الأسبوع الماضى، دبلومة عن التأمين متناهى الصغر، بحضور 36 شخصًا من أصحاب المشروعات الصغيرة؛ لزيادة وعيها التأمينى فى هذا السياق، بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية ومساعدة الأشخاص الذين يحصلون على القروض.