الزهيرى: زيادة الأقساط إلى 50 مليار يتوقف على سرعة إصدار التشريعات

الشاذلى جمعة:أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين "gig"، أن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية 2018/2022 الخاصة بقطاع التأمين واستهداف تحقيق أقساط 50 مليار جنيه بحلول عام 2022 يتوقف على إصدار التشريعات الجديدة الالزامية التى تضمنت

الشاذلى جمعة:

أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين “gig”، أن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية 2018/2022 الخاصة بقطاع التأمين واستهداف تحقيق أقساط 50 مليار جنيه بحلول عام 2022 يتوقف على إصدار التشريعات الجديدة الالزامية التى تضمنتها الاستراتيجية وهى المسئولية المهنية للمهن الطبية والصيدلة والمهندسين وكذلك تشريعات للمسئولية المهنية لمن يزاول الأعمال الاستشارية سواء الهندسية أو القانونية أو التأمينية أو خبراء تقدير الأضرار والمعاينات ومراقبى الحسابات.

وأكد الزهيرى خلال الجلسة النقاشية التى نظمتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة سرعة إصدار تلك التشريعات الالزامية بجانب تعديلات.

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تقديم حوافز لنشاط التأمين متناهى الصغر ضمن التعديلات التشريعية للقانون 10 لسنة 1981 للاشراف والرقابة على قطاع التأمين والتى تشمل إعفاء أقساط التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة ورسوم التطوير أو تخفيضها وذلك فى اطار استراتيجية الشمول المالى وتشجيع التأمين متناهى الصغر والتحول من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معايير الملاء المالية وفقا لأحدث المعايير الدولية.

ونصت التعديلات على إعطاء الهيئة سلطة تحديد أنواع التأمين الالزامية سواء لجهات أو أفراد وذلك استرشادا بالخبرات الدولية فى هذا الشأنر بجانب وضع ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق الانترنت سواء للشركات الحالية أو شركات متخصصة تؤسس على تلك المنظومة بجانب تحديث معايير وضوابط الإفلاس والتصفية فضلا عن أحقية الهيئة فى مراجعة كافة تعاقدات شركات التأمين مع الأطراف ذات العلاقة والحق فى مراجعة أعمالهم إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأخضعت التعديلات عملية تأسيس وترخيص شركات تقديم وإدارة خدمات وشبكات الرعاية الصحية لسلطة الهيئة العامة للرقابة المالية مع وضع الضوابط اللازمة لذلك مع وضع ضوابط وحوافز تشريعية تسمح لشركات الرعاية الصحية التى ترغب فى التحول إلى شركات تأمين صحى متخصصة ومن ثم تخضع لرقابة الهيئة.

وأعطت التعديلات لهيئة الرقابة المالية سلطة ترخيص وتسجيل وتأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين وليس وفقا لأحكام قانون الشركات وأيضا تطوير وضوابط وترخيص شركات التأمين ومعايير اختيار الإدارة القائمة عليها بما يتوافق مع المعايير الدولية وكذا ضوابط الاستحواذ والاندماج بجانب وضع ضوابط ومعايير ممارسة نشاط الوكالة لشركات التأمين وكذلك تطوير قواعد ممارسة المتصلة بصناعة التأمين ووضع أطر الرقابة عليها.