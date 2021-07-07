الزهيرى رئيسًا للاتحاد المصرى للتأمين بالتزكية وجبر نائبًا رغم منافسة درويش وعلما وعبد العزيز

حسمت كل من شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة عضوية مجلس إدارة الاتحاد دون انتخابات، وفقا للنظام الأساسى للاتحاد والذى ينص على عضويتهم الدائمة فى مجلس الإدارة.

فاز علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة “gig” للتأمين، بالتزكية برئاسة الاتحاد المصرى للتأمين فى الانتخابات المقرر إجراؤها فى السابع والعشرين من الشهر الحالي، وذلك لعددم وجود منافسين له على منصب الرئيس، وفى سياق متصل يتنافس كل من الدكتور سعيد جبر العضو المنتدب لشركة “قناة السويس لتأمينات الحياة”، وحسام علما العضو المنتدب لشركة “المصرية للتأمين التكافلى”- ممتلكات ومسئوليات، وأحمد درويش العضو المنتدب لشركة “رويال للتأمين”، وحسام عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى على منصب نائب الرئيس.

سعيد جبر نائبًا للرئيس

ورغم المنافسة الرباعية على منصب النائب فإن الدكتور سعيد جبر حسم المنصب لصالحه بالتزكية، وفقًا للنظام الأساسى للاتحاد المصرى للتأمين، والذى ينص على أنه يتم انتخاب الرئيس والنائب، بحيث يمثل أحدهما شركات تأمين الممتلكات، والآخر شركات تأمينات الحياة.

وبما أن علاء الزهيرى فاز بالرئاسة بالتزكية وهو ممثل عن شركات الممتلكات، فبالتبعية سيحسم الدكتور سعيد جبر منصب النائب لصالح رغم وجود منفسين له، ويعد السب فى فوز الدكتور سعيد جبر بمنصب النائب أنه الوحيد الذى يمثل شركات تأمينات الحياة، بينما يمثل المنافسون الثلاثة له شركات تأمينات الممتلكات.

المتنافسون على عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتامين

من ناحية أخرى يتنافس كل من محمد عبد المولى العضو المنتدب لشركة “بيت التأمين المصرى السعودى”، ورضا فتحى العضو المنتدب لشركة “المهندس للتأمين”، وأحمد خليفة العضو المنتدب لشركة “ثروة للتأمين”، ومحمد عبد الرسول العضو المنتدب لشركة “أورينت للتأمين التكافلى”، و مدحت صابر العضو المنتدب لشركة “أروب للتأمين”، وعادل فطورى العضو المنتدب لشركة “وثاق للتأمين التكافلى” على مقاعد عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين المخصصة لشركات تأمينات الممتلكات.

كما يتنافس كل من محود حنفى العضو المنتدب لشركة “اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى”، وعلى السيسى العضو المنتدب لشركة “أروب لتأمينات الحياة، وسعيد الألفى رئيس مجلس إدارة شركة “الدلتا لتأمينات الحياة، وهيثم طاره العضو المنتدب لشركة “متلايف لتأمينات الحياة، وأيمن قنديل العضو المنتدب لشركة “أكسا لتأمينات الحياة”، وعبير حلمى العضو المنتدب لشركة “الوفا لتأمينات الحياة” على مقاعد مجلس إدارة الاتحاد المخصصة لشركات الحياة.

فى سياق آخر حسمت كل من شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة عضوية مجلس إدارة الاتحاد دون انتخابات، وفقًا للنظام الأساسى للاتحاد والذى ينص على عضويتهم الدائمة فى مجلس الإدارة.

ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة