الزملوط: 60 ألف طن إجمالى إنتاج مطروح من التمور سنويًّا

محافظ الوادي الجديد: رصد 15 مليار جنيه لتطوير خدمات المدينة
وأوضح أن الدولة مهتمة بتنمية الوادي الجديد التي تستحوذ على 44% من مساحة مصر، حيث تم تخصيص 7 مليارات جنيه من أجل تطوير خط السكة الحديد الممتد على طول 680 كيلومترًا من أبوطرطور إلى سفاجا، ومن المستهدف الانتهاء منه خلال 24 شهرًا.
وأضاف أن المحافظة تقع ضمن المشروع القومي للطرق حيث تم تخصيص ما يتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه من أجل تطوير الطرق بحيث تربط المحافظة بكل محافظات الصعيد، فضلًا عن الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي تصل مساحته لنحو 1.6 مليون متر، مزروعة منه فقط 400 ألف متر.
وأشار إلى أنه من المستهدف زراعة 400 ألف متر بالفرافرة ضمن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، مؤكدًا أهمية قطاع التمور بمحافظة الوادي الجديد والذى يمثل مصدر الدخل الرئيسي لأهالي الواحات.