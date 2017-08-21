الزملوط: 60 ألف طن إجمالى إنتاج مطروح من التمور سنويًّا

محافظ الوادي الجديد: رصد 15 مليار جنيه لتطوير خدمات المدينة



أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أهمية قطاع التمور بمحافظة الوادي الجديد، والذى يمثل مصدر الدخل الرئيسي لأهالي الواحات، إذ يصل تعداد النخيل بواحتي الخارجة والداخلة إلى ما يزيد على 1.9 مليون نخلة تمثل 16% من تعداد النخيل بجمهورية مصر العربية وتنتج الصنف السيوي أو الصعيدي نصف الجاف، بإنتاجية تصل إلى 60 ألف طن سنويًّا، بخلاف الأصناف الأخرى الرطبة والجافة.





وأشار، خلال كلمته للإعلان عن تنظيم مهرجان التمور المصرية فى دورته الثالثة بواحة سيوة خلال الفترة من 8- 10 نوفمبر المقبل، إلى أن الوادي الجديد يوجد بها 32 مصنعًا للتمور تتركز بواحتي الخارجة والداخلة، موضحًا أن التعاون مع الجانب الإماراتي لتأهيل مجمع التمور بالوادي الجديد يمثل أهمية كبيرة للمحافظة التي تحتاج إلى زيادة قدرتها التصنيعية والتخزينية لاستيعاب إنتاجها من التمور والعمل على تعظيم القيمة المضافة وخلق فرص العمل وتحسين الدخل.

