اقتصاد وأسواق

الزملوط: 60 ألف طن إجمالى إنتاج مطروح من التمور سنويًّا

محافظ الوادي الجديد: رصد 15 مليار جنيه لتطوير خدمات المدينة  أحمد اللاهونى أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أهمية قطاع التمور بمحافظة الوادي الجديد، والذى يمثل مصدر الدخل الرئيسي لأهالي الواحات، إذ يصل تعداد النخيل بواحتي الخارجة والداخلة إلى ما يزيد على 1.9 مليون نخلة تمث
21 أغسطس، 2017 21 أغسطس، 2017

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محافظ الوادي الجديد: رصد 15 مليار جنيه لتطوير خدمات المدينة

 
أحمد اللاهونى 

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أهمية قطاع التمور بمحافظة الوادي الجديد، والذى يمثل مصدر الدخل الرئيسي لأهالي الواحات، إذ يصل تعداد النخيل بواحتي الخارجة والداخلة إلى ما يزيد على 1.9 مليون نخلة تمثل 16% من تعداد النخيل بجمهورية مصر العربية وتنتج الصنف السيوي أو الصعيدي نصف الجاف، بإنتاجية تصل إلى 60 ألف طن سنويًّا، بخلاف الأصناف الأخرى الرطبة والجافة.

وأشار، خلال كلمته للإعلان عن تنظيم مهرجان التمور المصرية فى دورته الثالثة بواحة سيوة خلال الفترة من 8- 10 نوفمبر المقبل، إلى أن الوادي الجديد يوجد بها 32 مصنعًا للتمور تتركز بواحتي الخارجة والداخلة، موضحًا أن التعاون مع الجانب الإماراتي لتأهيل مجمع التمور بالوادي الجديد يمثل أهمية كبيرة للمحافظة التي تحتاج إلى زيادة قدرتها التصنيعية والتخزينية لاستيعاب إنتاجها من التمور والعمل على تعظيم القيمة المضافة وخلق فرص العمل وتحسين الدخل.
 
 وقال إنه تم رصد 15 مليار جنيه دعمًا للمحافظة من أجل تطوير الخدمات بها وكذلك مصنع الفوسفات بأبوطرطور.

وأوضح أن الدولة مهتمة بتنمية الوادي الجديد التي تستحوذ على 44% من مساحة مصر، حيث تم تخصيص 7 مليارات جنيه من أجل تطوير خط السكة الحديد الممتد على طول 680 كيلومترًا من أبوطرطور إلى سفاجا، ومن المستهدف الانتهاء منه خلال 24 شهرًا.

وأضاف أن المحافظة تقع ضمن المشروع القومي للطرق حيث تم تخصيص ما يتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه من أجل تطوير الطرق بحيث تربط المحافظة بكل محافظات الصعيد، فضلًا عن الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي تصل مساحته لنحو 1.6 مليون متر، مزروعة منه فقط 400 ألف متر.

وأشار إلى أنه من المستهدف زراعة 400 ألف متر بالفرافرة ضمن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، مؤكدًا أهمية قطاع التمور بمحافظة الوادي الجديد والذى يمثل مصدر الدخل الرئيسي لأهالي الواحات.

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