الزمالك يوضح حقيقة المفاوضات مع النجم الجزائري

وكالات:استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة المونتنيجرى نيبوشا، المدير الفني للفريق على القائمة الأفريقية الأولى التي ستشارك الموسم الحالي في بطولة الكونفيدرالية.وتضم القائمة المبدئية، التي أرسلها الزمالك إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» 26 لاعبا، وتم تر

وكالات:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة المونتنيجرى نيبوشا، المدير الفني للفريق على القائمة الأفريقية الأولى التي ستشارك الموسم الحالي في بطولة الكونفيدرالية.





وتضم القائمة المبدئية، التي أرسلها الزمالك إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» 26 لاعبا، وتم ترك 4 أماكن شاغرة بالقائمة تحسبا للتدعيمات والصفقات الجديدة،

وضمت القائمة: أحمد الشناوى _ محمود عبدالرحيم «جنش»، عمر صلاح في حراسة المرمي وحازم أمام، على جبر، ومحمود حمدى «الونش»، محمود علاء، محمد مجدى، مؤيد العجان، أحمد فتوح، طارق حامد، دونجا، محمد أشرف «روقا»، أحمد توفيق، ومحمد الشامى، عبدالله جمعة، أيمن حفنى، أحمد مدبولى، كاسونجو، باسم مرسى، اتشيمبونج، معروف يوسف، أحمد مجدى، أحمد رفعت، أحمد داودا، صلاح عاشور. وتم استبعاد يوسف أوباما، محمد رمضان، خالد قمر، علاء الشبلى، محمد إبراهيم.

ونفي الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة ما تردد عن إرسال عرض رسمي لضم المهاجم الجزائري محمد أمين عبيد في فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف عضو المجلس، في تصريح لموقع نادي الزمالك، أنهم لا يعلمون شيئا عن اللاعب مع التقدير الكامل لقدراته، مؤكدا أن أي لاعب سيتم التفاوض معه سيعلن لوسائل الإعلام بشكل طبيعي.

وكشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، والمشرف العام على الكرة، أن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي قرر صرف مبلغ مالي لأسرة اللاعب المتوفي حامد مهدي لاعب دكرنس، والذي كان ضمن صفوف الناشئين في نادي الزمالك، وتوفي الأسبوع الماضي بعد بلع لسانه في أحد المباريات الودية لناديه.