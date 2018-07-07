الزمالك يوافق علي إعارة شيكابالا ويتمسك بحامد وكهربا وفتحي

منصور يرحب ببيع توفيق وجبر للأهرام مقابل 60 مليون جنيهعلي المصري:أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ترحيبه بالعرض المقدم من النادي الإسماعيلي لاستعارة محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق اﻷول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.وأشار منصور إلي أن الموافقة تأتي نظرا للعلاقات الطي

منصور يرحب ببيع توفيق وجبر للأهرام مقابل 60 مليون جنيه



علي المصري:

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ترحيبه بالعرض المقدم من النادي الإسماعيلي لاستعارة محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد الفريق اﻷول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وأشار منصور إلي أن الموافقة تأتي نظرا للعلاقات الطيبة التي تجمع الناديين، كما أعلن أن النادي وافق أيضا على إعارة اللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج لنادي طلائع الجيش.

وأكد رئيس الزمالك، أن النادي يرحب ببيع علي جبر مدافع الفريق، وأحمد توفيق لاعب الوسط، لنادي بيراميدز وذلك نظير 60 مليون جنيه، بواقع 45 مليون للأول،

و15 مليون للثاني، الذي يتبقى في تعاقده مع الزمالك 6 شهور فقط.

وأضاف منصور، أن طارق حامد لاعب وسط الفريق، مستمر مع القلعة البيضاء في الفترة القادمة ولا صحة لرحيله عن النادي، وسيتم التعامل معه وفقا للائحة، خاصة بعد غيابه الفترة الأخيرة عن التواجد بتدريبات الفريق.

وأشار رئيس النادي، أنه لا صحة لكل ما يثار عن أزمة تعاقد اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا” مع الزمالك، بسبب عدم قيده مع الفريق في القائمة الأولى.

وقال منصور إن الزمالك قام بدفع المقابل المادي لتوثيق عقد اللاعب باتحاد الكرة مقابل 2 مليون جنيه ولكنه لم يقيده بالقائمة الأولى مثل شيكابالا ومصطفى فتحي لعدم وصول بطاقته الدولية.

وتابع رئيس النادي: “سيتم قيد اللاعب في القائمة الثانية الفترة القادمة ولا توجد أي أزمات تخص ارتباطه بالنادي” .

واختتم منصور تصريحاته، بأن النادي متمسك ببقاء مصطفى فتحي نجم الفريق في الموسم المقبل، ولا نية لإعارته أو بيعه رغم العروض المقدمة له في الفترة الأخيرة، مشددا على أن التمسك باللاعب جاء وفقا لرؤية الجهاز الفني الذي أكد حاجته لوجود اللاعب في الموسم الجديد.