الزمالك يوافق على إعارة مصطفى فتحى للتعاون السعودى

على المصرى وافق مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، على إعارة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، للتعاون السعودي، لمدة موسم واحد، مقابل مليون و400 ألف دولار، مع وضع بند فى العقد بأحقية النادى السعودى فى شراء اللاعب عقب نهاية الإعارة مقابل 3 ملايين

على المصرى

وافق مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، على إعارة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، للتعاون السعودي، لمدة موسم واحد، مقابل مليون و400 ألف دولار، مع وضع بند فى العقد بأحقية النادى السعودى فى شراء اللاعب عقب نهاية الإعارة مقابل 3 ملايين و600 ألف دولار.

جاءت موافقة مسئولى الزمالك، بعدما أستطلعوا رأى اللاعب، المتواجد مع الفريق فى زيمبابوى، لملاقاة كابس يونايتد، عصر اليوم، فى الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، من دور الستة عشر “المجموعات”، لدورى أبطال أفريقيا، وأبدى موافقته على العرض.

ومن المنتظر أن تكون مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري، هي أخر مباراة للاعب مع القلعة البيضاء، بعد موافقة النادى وفتحى على العرض، الذى جاء عن طريق محمد شيحة وكيل اللاعبين والوسيط في الصفقة.

وبتلك الصفقة، يكون الفريق السعودى قد اختتم بها قائمة اللاعبين الأجانب الستة، المسموح بهم فى دورى جميل السعودى، بعد مجهود كبير من تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي، والداعم الأول لكل صفقات الفريق الأخيرة.

وكان الختام بصفقة مصطفى فتحى الذى يصفها محبى الفريق بصفقة العيار الثقيل، بعدما تكفل آل الشيخ، بكامل صفقة ضم حارس منتخب مصر الأسطوري، عصام الحضري.