الزمالك يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي مع اﻹنتاج الحربي

علي المصريواصل فريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك، مسلسل نزيف النقاط، بتعادله السلبي بدون أهداف، أمام ضيفه اﻹنتاج الحربي، في اللقاء الذي أقيم علي ستاد القاهرة الدولي، في ختام لقاءات اليوم الثاني للأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وفشل إيهاب جلال المدير الفني الجديد للزمالك، في تحق

علي المصري

واصل فريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك، مسلسل نزيف النقاط، بتعادله السلبي بدون أهداف، أمام ضيفه اﻹنتاج الحربي، في اللقاء الذي أقيم علي ستاد القاهرة الدولي، في ختام لقاءات اليوم الثاني للأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفشل إيهاب جلال المدير الفني الجديد للزمالك، في تحقيق فوزه اﻷول مع القلعة البيضاء، بعدما خسر أمام اﻷهلي بثلاثية نظيفة اﻷسبوع الماضي، فيما واصل مختار مختار المدير الفني لﻹنتاج الحربي، نتالجه الجيدة أمام الزمالك.

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة 29، وتراجع للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، تاركا المقعد اﻷخير في المربع الذهبي لسموحة، فيما قفز اﻹنتاج الحربي للمركز التاسع، بعدما زاد رصيده للنقطة 23.

وكانت لقاءات اليوم، افتتحت بخطف الداخلية تعادلًا في الوقت القاتل، أمام مضيفه بتروجيت، بهدف لكل منهما، باستاد السويس الجديد، تقدم للفريق البترولي كريم طارق في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، ولكن الفريق الشرطي سجل هدف التعادل في الدقيقة 86 عن طريق الظهير الأيمن أحمد صابر من خطأ دفاعي ساذج.

بتلك النتيجة، رفع بتروجيت بقيادة مديره الفني طارق يحيى رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب، وارتفع رصيد الداخلية إلى 22 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، حقق سموحة فوزا ساحقا برباعية دون رد، على ضيفه إنبي، في استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، وحصل الفريق السكندري على 3 ضربات جزاء، كما تعرض عماد السيد، حارس الفريق البترولي، للطرد في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

تقدم سموحة بهدف سجله السيد فريد من ضربة جزاء في الدقيقة 27، ثم أضاع نفس اللاعب ضربة جزاء، ولكنه تابعها داخل المرمى في الدقيقة 72، ثم أحرز محمد حمدي زكي الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 89 وأحرز الوافد الجديد الغاني أوجستين أوكرا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع عن اللقاء.

ورفع سموحة رصيده بقيادة مديره الفني طلعت يوسف إلى 29 نقطة، وقفز للمركز الرابع، بينما تجمد رصيد إنبي في أول مباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد طارق عبد الله، عند 28 نقطة في المركز السادس.