الزمالك يواصل نزيف النقاط بتعادله سلبيا مع إنبي

علي المصريواصل فريق الكرة بنادي الزمالك، نزيف النقاط، بتعادله سلبيا بدون أهداف مع مضيفه إنبي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ستاد بتروسبورت، في ختام لقاءات اليوم الأخير للجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.فشل الزمالك في ترجمة سيطرته علي مجريات اللقاء إلي أهدا

علي المصري

واصل فريق الكرة بنادي الزمالك، نزيف النقاط، بتعادله سلبيا بدون أهداف مع مضيفه إنبي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ستاد بتروسبورت، في ختام لقاءات اليوم الأخير للجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

فشل الزمالك في ترجمة سيطرته علي مجريات اللقاء إلي أهداف، وأضاع الكونغولي كابونجو كاسونجو أكثر من فرصة محققة، وتألق عماد السيد حارس إنبي، في الذود عن مرماه ببسالة، ولم تكن هناك خطورة تذكر علي مرمي أحمد الشناوي حارس الزمالك.

وشارك محمد عنتر المنضم حديثا من اﻷسيوطي سبورت للزمالك مقابل 15 مليون جنيه، في اللقاء منذ بدايته لنهايته، وقدم أداءا جيدا في الشوط اﻷول قبل أن يختفي في الثاني.

ولم تفلح التدخلات الفنية لطارق عبدالله المدير الفني ﻹنبي، وإيهاب جلال نظيره في الزمالك، في تغيير النتيجة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بتلك النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 33، محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق نقطة واحدة عن إنبي، صاحب المركز السادس.

وعلي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، وضمن الجولة ذاتها، فرض فريق طلائع الجيش، التعادل السلبي بدون أهداف على مضيفه المصري البورسعيدي.

اتسمت المباراة بالندية الشديدة والجانب التكتيكي، في ظل أداء دفاعي بحت للطلائع مع مديره الفني حلمي طولان، بينما عاني المصري من ابتعاد بعض لاعبيه عن مستواهم، وخاصة أحمد جمعة، وأدار حسام حسن، المدير الفني للمصري، المباراة من المدرجات، تنفيذًا لعقوبة إيقافه.

ورفع المصري البورسعيدي رصيده إثر هذا التعادل، إلى 38 نقطة محتلًا المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما ارتفع رصيد الطلائع إلى 26 نقطة في المركز العاشر.