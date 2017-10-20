الزمالك يواصل ترنحه في الدوري بالسقوط أمام سموحة بثلاثية

5 تعادلات تزين مواجهات الجولة السادسة من الايجيبشن ليجعلي المصريواصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مسلسل إهدار النقاط في الدوري المصري الممتاز، بعدما تلقى هزيمته الأولى في المسابقة، أمام ضيفه سموحة، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما علي ستاد بتروسبورت، في ختام لقاءات الجولة الساد

5 تعادلات تزين مواجهات الجولة السادسة من الايجيبشن ليج

علي المصري

واصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مسلسل إهدار النقاط في الدوري المصري الممتاز، بعدما تلقى هزيمته الأولى في المسابقة، أمام ضيفه سموحة، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما علي ستاد بتروسبورت، في ختام لقاءات الجولة السادسة من الايجيبشن ليج.





انتهي الشوط الأول من اللقاء، بتقدم الضيوف بهدف من توقيع محمد حمدي زكي، الذي أحرزه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بتسديدة ساقطة ماكرة، تسكن شباك أحمد الشناوي حارس الزمالك، لتعلن تقدم سموحة بهدف نظيف.

ومن هجمة مرتدة منظمة، بخطأ دفاعي قاتل من لاعبي الزمالك، أضاف محمود عبدالعزيز الهدف الثاني لسموحة، في الدقيقة 64، بعدما انفرد بمرمى أحمد الشناوي، ووضعها في الشباك، لحظة خروجه من مرماه.

وواصل سموحة اعتماده علي الهجمات المرتدة، وسط ضغط هجومي عشوائي من الزمالك، لم يسفر عن جديد، في المقابل سجل البوركيني باتريك مالو الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بهجمة مرتدة منظمة، مررها محمود سيد لمالو، الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك الخالية، معلنا عن الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة لسموحة علي الزمالك.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفريق السكندري للنقطة الثانية عشرة، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، يقفز بها للمركز الثالث، فيما تجمّد رصيد الزمالك عند النقطة التاسعة، يأتي بها في المرتبة السادسة بالجدول.

وانطلقت لقاءات اليوم الجمعة، بتعادل الرجاء مع ضيفه المصري بدون أهداف، وأهدر الفريق المطروحي ضربة جزاء في الدقيقة 80 عن طريق هاني العجيزي، تصدى لها ببراعة الحارس محمود السيد، ورفع المصري رصيده إلى 13 نقطة، فيما حصد الرجاء أول نقطة له بالدوري بعد 5 هزائم متتالية.

وتعادل بتروجيت مع ضيفه وادي دجلة بهدفين لكل منهما، وفرط الضيوف في فوز كان في المتناول، بعدما تقدموا بهدفين، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل، ورفع دجلة رصيده إلى خمس نقاط، وارتفع رصيد بتروجيت إلى سبع نقاط.

وحقق الإسماعيلي فوزًا ثمينًا على ضيفه الداخلية، بهدفين مقابل هدف، ليرتقي الدراويش للمركز الثاني، برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف خلف المصري المتصدر، ويتبقى للإسماعيلي لقاء مؤجل مع الأهلي، فيما تجمد رصيد الفريقي الشرطي عند سبع نقاط.

كانت الجولة قد افتتحت، أمس الخميس، بأربعة لقاءات، حيث تعادل طلائع الجيش، مع ضيفه طنطا، بدون أهداف، ليرتفع رصيد الفريقين إلى 7 نقاط، فيما تعادل النصر مع ضيفه الأسيوطي سبورت، بهدفين لكل منهما، وأضاع الضيوف ركلتي جزاء، ليرفع الفريق القاهري رصيده لأربع نقاط، مقابل 6 لنظيره الصعيدي.

وحصد إنبي فوزه الأول بالدوري هذا الموسم، على حساب مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف، ليرفع الفريق البترولي رصيده للنقطة السادسة، في أول مباراة لمدربه الجديد إيهاب جلال، بينما تجمد رصيد نظيره الفيومي، عند نقطة وحيدة في المركز قبل الأخير، وتسبب الهزيمة في إستقالة مؤمن سليمان من تدريب المقاصة.

واختتم لقاءات اليوم الأول للجولة السادسة بتعادل جديد، حيث أسفرت مواجهة الاتحاد السكندري مع ضيفه الإنتاج الحربي، عن هدف لكل منهما، ليرفع سيد البلد رصيده للنقطة السابعة، فيما ارتفع رصيد الفريق العسكري إلى 9 نقاط.