الزمالك يواصل السقوط بتعادل جديد أمام الإنتاج الحربي

واصل نادي الزمالك مسلسل نزيف النقاط في بطولة الدوري المصري، وذلك بعد تعثره بالتعادل السلبي مع الإنتاج الحربي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. الزمالك واصل…

واصل نادي الزمالك مسلسل نزيف النقاط في بطولة الدوري المصري، وذلك بعد تعثره بالتعادل السلبي مع الإنتاج الحربي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك واصل نزيف النقاط في الدوري، حيث يعود أخر انتصار له أمام بيراميدز بهدفين نظيفين، قبل أن يتلقى خسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم التعثر بالتعادل أمام سموحة.

وفشل الزمالك على مدار 90 دقيقة من إدراك أي هدف خلال المباراة، وسط ضغط من جانب الخط الهجومي على دفاعات الإنتاج الحربي والحارس عامر عامر، إلا أنهما نجحا في التصدي لكافة هجمات الزمالك.

وكاد الإنتاج الحربي أن يخطف الثلاث نقاط خلال أكثر من هجمة إلا أن باسم مرسي لم ينجح في ترجمة أي من هذه الفرص إلى أهداف في شباك محمد أبو جبل.

وبهذا التعادل، يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 15 من أصل 27 نقطة في المركز الرابع، وأيضًا رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى النقطة 15 في المركز الخامس.