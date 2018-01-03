الزمالك يواجه الطلائع فى البروفة الأخيرة قبل القمة

على المصرى يستضيف فريق الكرة بنادى طلائع الجيش، نظيره الزمالك، فى السابعة مساءً، على استاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع العاشر للدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.ويدير اللقاء محمد الصباحي، ويعاونه سمير جمال مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثان، ومحمد محمود حكماً رابعاً

على المصرى

يستضيف فريق الكرة بنادى طلائع الجيش، نظيره الزمالك، فى السابعة مساءً، على استاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع العاشر للدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويدير اللقاء محمد الصباحي، ويعاونه سمير جمال مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثان، ومحمد محمود حكماً رابعاً، وأمين عمر وأحمد الغندور حكماً خامساً.

وتعد مباراة اليوم الأخيرة للزمالك قبل مواجهة غريمه التقليدى الأهلى، الإثنين المقبل، فى ختام لقاءات الأسبوع السابع عشر من المسابقة، ونهاية لقاءات الدور الأول، ويسعى الصربى نبيوشا يوفوفيتش المدير الفنى للزمالك، فى دخول القمة بأعصاب هادئة وبعيدًا عن التوتر.

ويرغب المدير الفنى للقلعة البيضاء، فى الاقتراب أكثر من المنافسة على لقب الدورى، والحصول على النقاط الثلاثة من لقاء اليوم، ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة، والفوز فى لقاء اليوم، يجلعه يتخطى المصرى ويقفز للمركز الثالث، فيما يأتى طلائع الجيش فى المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة.

فى المقابل، يأمل حلمى طولان المدير الفنى لطلائع الجيش، فى مواصلة عروضة القوية مع الفريق العسكرى، بعدما تولى المسئولية خلفًا لأحمد سامى، ولم يتعرض الفريق تحت قيادته للخسارة، وخاض أربع لقاءات، فاز فى اثنين وتعادل فى مثلهم.