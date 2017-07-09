الزمالك يواجه أهلى طرابلس وعينه فى الجزائر

ويستضيف اتحاد العاصمة الجزائرى فى نفس التوقيت، وضمن الجولة ذاتها، كابس يونايتد الزيمبابوى، وتتمسك الأربعة فرق بأمالها فى التأهل لدور الثمانية للبطولة، حيث يتصدر اتحاد العاصمة المجموعة برصيد 8 نقاط، وهو نفس رصيد أهلى طرابلس، فيما يأتى كابس فى المركز الثالث بست نقاط، والزمالك الأخير بخمس نقاط.

ولم يصعد إلى الأدوار الإقصائية في البطولة، سوى خمسة فرق هي: الترجي والنجم الساحلي التونسيان، وصن داونز الجنوب أفريقي “حامل اللقب”، والوداد البيضاوى المغربى، والأهلى المصرى، بينما تواصل بقية الفرق صراعها لحجز المقاعد الثلاثة المتبقية في دور الثمانية.

يبدو الصراع على أشده في المجموعة الثانية، التي تشهد مواجهتين مرتقبتين، ويشهد ملعب برج العرب مواجهة عربية خالصة، حيث يطمح الفريق الليبي في الحصول على نقطة التعادل للاستمرار في البطولة، في حين بات الزمالك مطالبا بالفوز، في انتظار تعثر كابس يونايتد أمام اتحاد الجزائر، لبلوغ الدور المقبل.

ورغم الظروف الصعبة التي يواجهها أهلي طرابلس، بالنظر إلى توقف النشاط الكروي في ليبيا بسبب الظروف السياسية ، إلا أنه أكد جدارته بالمنافسة على إحدى بطاقتي الصعود عن هذه المجموعة، في ظل المستوى اللافت الذي قدّمه لاعبوه.

على النقيض تماماً ظهر الزمالك، بطل المسابقة خمس مرات ووصيف النسخة الماضية، بشكل باهت للغاية خلال لقاءاته بالمجموعة، حيث لم يحقق سوى انتصار وحيد مقابل تعادلين وخسارتين، ولا يوجد أمامه سوى الفوز فى لقاء اليوم، وانتظار عدم تحقيق كابس يونايتد، الفوز على اتحاد العاصمة.

فى المباراة الأخرى، يمتلك اتحاد الجزائر حظوظاً وافرة للغاية لبلوغ دور الثمانية، حيث يكفيه التعادل فقط لضمان التأهل، دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة، بينما ينبغي علي كابس يونايتد الذي أطاح بفريق تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، من دور الـ32 للبطولة، الفوز بأي نتيجة لمواصلة مغامرته في المسابقة.

وأحيا الفريق الزيمبابوي أماله مرة أخرى في الاستمرار بالمسابقة، عقب فوزه الكبير 3-1 على ضيفه الزمالك في الجولة الماضية، ليحاول الأن اجتياز عقبة منافسه الجزائري رغم صعوبة المهمة.