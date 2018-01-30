الزمالك ينهي صفقة لاعب دمنهور ويتمسك بإعادة مهاجمه الشاب

_ مرتضى منصور يكشف عن ضم مهاجم أفريقي مفاجأة خلال 24 ساعةعلي المصريأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، حسم صفقة التعاقد مع كريم رأفت، ظهير أيمن فريق دمنهور، تحت 21 سنة ليصبح ضمن الصفقات الجديدة في يناير الجاري على أن يتم قيده تحت السن.وأشار رئيس الزمالك أن اللاعب قام بالتوقيع على عقود انضمام للزمالك

_ مرتضى منصور يكشف عن ضم مهاجم أفريقي مفاجأة خلال 24 ساعة

علي المصري



أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، حسم صفقة التعاقد مع كريم رأفت، ظهير أيمن فريق دمنهور، تحت 21 سنة ليصبح ضمن الصفقات الجديدة في يناير الجاري على أن يتم قيده تحت السن.

وأشار رئيس الزمالك أن اللاعب قام بالتوقيع على عقود انضمام للزمالك ، وكل ما يتردد عن توقيعه للأهلي لا أساس له من الصحة .

وكشف رئيس الزمالك ، أن محمد شريف لاعب وادي دجلة كان من ضمن اللاعبين ، اللذين تم ترشيحهم للانضمام للزمالك ، ولكن لم يتم التفاوض معه ، بناء على نصيحة أحمد حسام ” ميدو ” المدير الفنى السابق لدجله.

وكشف مرتضى منصور عن اقترب نادية من التعاقد مع مهاجم أفريقي مميز للانضمام للفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية،

مضيفا: “خلال ال 24 ساعة المقبلة وقبل غلق باب الانتقالات الشتوية ، سيتم حسم الصفقة والتعاقد مع المهاجم الأفريقي الجديد” .

وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن المهاجم الأفريقي الجديد الذى سينضم للزمالك خلال الساعات المقبلة، ليس المغربي أيوب الكعبي مهاجم نهضة بركان، كما تردد في وسالل اﻷعلام خلال الساعات القليلة الماضية.

من جانب أخر، أكد رئيس الزمالك ، أن ناديه يتمسك بعوده مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لصفوف طنطا قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية في ظل حاجة الفريق له ، وتمسك الجهاز الفني للفريق بعودته لتدعيم خط الهجوم.

ويكثف رئيس الزمالك من اتصالاته مع فايز عريبي رئيس نادى طنطا، وأسامة عرابي المدير الفني للفريق، لعودة اللاعب قبل غلق باب القيد غدا الأربعاء.