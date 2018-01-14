الزمالك ينهى أزمة مستحقات شريف علاء

شريف عمر أنهى نادى الزمالك أزمة مستحقات لاعبه السابق شريف علاء، بعد أن وافق الأخير على الحصول على 350 ألف جنيه تمثل باقى قيمة تعاقده مع النادى الشهير.وكان الزمالك قد تعاقد فى الموسم قبل الماضى، مع شريف علاء الظهير الأيسر لنادى المقاولين العرب، بقيمة 700 ألف جنيه، وتم فسخ التعاقد بعدها لينتق

شريف عمر

أنهى نادى الزمالك أزمة مستحقات لاعبه السابق شريف علاء، بعد أن وافق الأخير على الحصول على 350 ألف جنيه تمثل باقى قيمة تعاقده مع النادى الشهير.

وكان الزمالك قد تعاقد فى الموسم قبل الماضى، مع شريف علاء الظهير الأيسر لنادى المقاولين العرب، بقيمة 700 ألف جنيه، وتم فسخ التعاقد بعدها لينتقل علاء الى الشرقية، دون الحصول على كامل مستحقاته.

وتولى مكتب زهران للاستشارات القانونية، مهام الوكيل القانونى للاعب فى أزمته مع نادى الزمالك.

وقال هانى زهران الشريك بمكتب زهران للمحاماة فى تصريحات خاصة المال أنه تواصل بشكل مستمر مع مسئولى الزمالك وعلى رأسهم احمد جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس الادارة، وتم التوصل لحل ودى للازمة، أسفرت عن حل الازمة وحصل اللاعب على مستحقاته.

وأثنى زهران بتعاون إدارة الزمالك فى حل الأزمة.