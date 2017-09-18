الزمالك ينفي تعديل عقد نجل المستشار الفني

علي المصري: أكد غانم سلطان، المدير الفني لقطاعات الكرة بنادي الزمالك، أن اللاعبين المتعاقدين مع النادي رسميا من فريق 1999، وعددهم 11 لاعبا، لم يتم تعديل عقودهم، ومن بينهم سيف جعفر، نجل فاروق جعفر المستشار الفنى لمجلس إدارة القلعة البيضاء، باستثناء لاعب واحد فقط، هو أحمد فتوح بعد انتقاله للفري

علي المصري:

أكد غانم سلطان، المدير الفني لقطاعات الكرة بنادي الزمالك، أن اللاعبين المتعاقدين مع النادي رسميا من فريق 1999، وعددهم 11 لاعبا، لم يتم تعديل عقودهم، ومن بينهم سيف جعفر، نجل فاروق جعفر المستشار الفنى لمجلس إدارة القلعة البيضاء، باستثناء لاعب واحد فقط، هو أحمد فتوح بعد انتقاله للفريق الأول.

وأضاف سلطان أن عقود هؤلاء اللاعبين تنتهي صيف العام المقبل، وليس هناك تعجل في تعديلها، حيث يحصل كل لاعب علي 40 ألف جنيه سنويا، ولا يوجد أي لاعب يحصل علي أكثر من ذلك.

وطالب غانم، بأن يراعي أصحاب الشائعات ضمائرهم، بدلا من إثارة الفتنة داخل النادي لمصالح خاصة، حيث إن الزمالك ينعم بحالة من الاستقرار في جميع الألعاب، منذ تولي المستشار مرتضي منصور رئاسة نادي الزمالك.

وكانت أنباء قد خرجت أمس الأحد، تؤكد أن مجلس الزمالك، وقع عقدا جديدًا مع سيف فاروق جعفر، نجل المستشار الفني للمجلس، مقابل 200 ألف جنيه، بعدما قام طارق يحيى، المدرب العام الحالي للزمالك، قد صعد اللاعب للفريق الأول عندما كان مديرًا فنيًا مؤقتا.

وتزيد تلك القيمة عن العقود المعتادة لناشئي النادى، بـ 160 ألف جنيه، حيث يضع الزمالك سقفًا لتعاقدات قطاع الناشئين، بحد أقصى 40 ألف جنيه، يزيد إلى 100 ألف جنيه في حال التصعيد للفريق الأول، والبقاء لمدة موسم بين الكبار.