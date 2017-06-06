الزمالك ينفى طلب إيناسيو الاستغناء عن أيمن حفني

نفي خالد جلال مدير الكرة بنادي الزمالك، ما تردد عن طلب البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول، الاستغناء عن أيمن حفني صانع ألعاب الفريق، بعد نهاية الموسم الجاري، مؤكداً أنه امر عار تماما من الصحة.

وأضاف خالد جلال، أن حفني غائب عن مباريات الفريق الماضية، بسبب الإصابة في العضلة الضامة، ومن المقرر أن يعود للمباريات بعد فترة التوقف الجارية، مشيرا إلى أنه استفسر من إيناسيو عن حقيقة غضبه من حفني، لكن المدير الفني نفى ذلك وأكد علمه بإصابة اللاعب عقب الاطلاع التقارير الطبية التي تؤكد ذلك.

وأضاف مدير الكرة بالزمالك، أن المدير الفني لم يبلغ مجلس إدارة النادى، برغبته في الاستغناء عن أي لاعب في الموسم المقبل حتي الآن، وكل تركيزه مع الفريق في المباريات القادمة في المسابقات المختلفة التي يخوضها الفريق.