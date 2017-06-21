الزمالك يكمل الخيبة الأفريقية للأندية المصرية بالسقوط أمام اتحاد العاصمة

علي المصري أكمل الزمالك خيبة الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، بعدما سقط أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، على ملعب "5 يوليه 1962"، بالعاصمة الجزائر، وسط سبعين ألف مشجع لاتحاد العاصمة، ضمن لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية، من دور الست



علي المصري أكمل الزمالك خيبة الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، بعدما سقط أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، على ملعب “5 يوليه 1962″، بالعاصمة الجزائر، وسط سبعين ألف مشجع لاتحاد العاصمة، ضمن لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية، من دور الستة عشر “المجموعات”، لدوري أبطال أفريقيا. وكان سموحة، قد افتتح لقاءات الأندية المصرية، هذا الأسبوع، بالسقوط أمام هلال الأبيض السوداني، بهدفين مقابل هدف، في كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفيدرالية”، قبل أن يلحقه الأهلي بالهزيمة صفر – 2 من الوداد البيضاوي المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ثم سقوط الزمالك اليوم. كانت أخطر فرص الشوط الأول من اللقاء، في الدقيقة الخامسة من انطلاقة المباراة، عندما شن الزمالك هجمة مباغتة، ووصلت الكرة إلى شيكابالا الذي راوغ مدافع اتحاد الجزائر بمهارة داخل منطقة الجزاء، وأهدى تمريرة سحرية إلى باسم مرسي، الذي أخطأ في تصويب الكرة بغرابة شديدة، فأخرجها المدافع الجزائري من على خط المرمى. وفي الدقيقة 33، مرر ستانلي كرة ماكرة لأحمد توفيق، لينفرد بمرمي اتحاد العاصمة، ولكنه لم يحسن استقبال الكرة، ليخرج محمد أمين زيماموش حارس المرمي، ويستخلص الكرة، لترتد بهجمة مرتدة ويسددها مزيان عبدالرحمن، ينقذها أحمد الشناوي حارس الزمالك. ووسط غياب تام للاعبي الزمالك، وضع رضا بلحسن اتحاد العاصمة في المقدمة عند الدقيقة 44، بعدما استغل توهان لاعبي الزمالك ليترجم عرضية مختار بن موسي، ليضعها في شباك الشناوي، وسط حراسة لاعبي الزمالك، وينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف. وأضاع ستانلي أوهاويتشي، فرصة تعديل النتيجة، بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، عندما أرسل شيكابالا عرضية متقنة، من الجهة اليسري، ليمررها محمود الونش برأسه لستانلي، الذي تعامل مع الكرة بصورة سيئة، ويضعها في الشباك من الخارج، ويهدر فرصة تعديل النتيجة. وأهدر كارلوس أندريا، فرصة تعزيز ومضاعفة النتيجة لاتحاد الجزائر، بعدما لم يستغل عرضية أمير سعيود، التي مرت من دفاع الزمالك، ومهاجمي الفريق الجزائري، ليضعها بغرابة شديدة خارج مرمي أحمد الشناوي. وشهدت الدقيقة 61، إشهار الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، البطاقة الحمراء المباشرة، لأمير سعيود صانع ألعاب اتحاد العاصمة، والإنذار الأصفر الثاني لطارق حامد، بعدما نال الأول في الدقيقة 17 من الشوط الأول، ليكمل الفريقان اللقاء بعشرة لاعبين. وأنقذ مختار بن موسي، مرماه من هدف محقق، بعدما أبعد تسديدة شيكابالا من علي خط المرمي، ويخرجها لضربة ركنية، ليصلح خطأ حارسه زيماموش، الذي فشل في التعامل مع عرضية محمد ناصف، وسقطت من يده، لتجد شيكابالا. وتألق أحمد الشناوي في الذود عن مرماه ببسالة، ومنع فرصة هدف محقق، ومضاعفة النتيجة، بعدما تصدى لرأسية فاروق شافعي مدافع اتحاد العاصمة، في الدقيقة 71، ليخرجها ببراعة. ورد زيماموش علي الشناوي، وأنقذ مرماه من هدف محقق، حينما تصدي لصاروخية يسارية من مصطفي فتحي في الدقيقة 74، ثم فرصة أخري محققة من تسديدة لشيكابالا، وأخرج الكرتين لضربات ركنية، وتصدي الشناوي مرة أخري، لتسديدة من ضربة حرة مباشرة، لمختار بن موسي، ليتألق حارس الزمالك، ويخرجها لضربة ركنية في الدقيقة 80. وأهدر مزيان عبدالرحمن، فرصة مضاعفة النتيجة لأصحاب الأرض والجمهور، في الدقيقة 84، بعدما توغل في دفاعات الزمالك، ويراوغ أكثر من لاعب، وينفرد بمرمي أحمد الشناوي، وظن الجميع أنه الهدف الثاني، قبل أن يسدد الكرة بغرابة شديدة خارج المرمي. وعاد مزيان مرة أخري في الدقيقة 87، لكن بالهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعدما راوغ محمود الونش، علي حافة منطقة الجزاء، ليضعها علي يسار أحمد الشناوي، الذي فشل في التعامل مع الكرة، لتنتهي المباراة بفوز اتحاد العاصمة بهدفين نظيفين. وفي لقاءات أخري أقيمت ضمن نفس المرحلة والمجموعة، قلب أهلي طرابلس الليبي، تأخره بهدفين مقابل هدف، أمام كابس يونايتد الزيمبابوي، لفوز كبير بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، علي ملعب “الطيب المهيري”، بمدينة صفاقس التونسية. بتلك النتائج، يقفز اتحاد العاصمة لصدارة المجموعة الثانية، بعدما رفع رصيده للنقطة السابعة، وارتقي أهلي طرابلس للمركز الثاني، لوصافة المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، فيما تجمد رصيد الزمالك عند خمس نقاط، وتراجع للمركز الثالث، ويقبع كابس يونايتد في قاع المجموعة بثلاثة نقاط.