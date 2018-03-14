الزمالك يكرم ضيافة الرجاء برباعية

علي المصريأكرم فريق الكرة بنادي الزمالك، ضيافة نظيره الرجاء، بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع والعشرين من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.سجل أهداف الزمالك، أحمد مدبولي في الدقيقة 12، و

علي المصري





أكرم فريق الكرة بنادي الزمالك، ضيافة نظيره الرجاء، بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع والعشرين من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف الزمالك، أحمد مدبولي في الدقيقة 12، وبعدها بثماني دقائق يضيف باسم مرسي الهدف الثاني، وهو الهدف اﻷول للاعب هذا الموسم، خلال 14 مباراة خاضها في المسابقة، وكان آخر هدف قد سجله في شِباك الاتحاد السكندري يوم 6 يوليو 2017 ضمن منافسات الجولة 33 من النسخة الماضية للبطولة

وتكفّل محمود عبد العزيز بتسجيل الهدف الثالث ﻷبناء القلعة البيضاء، في الدقيقة 33، قبل أن يوقّع باسم مرسي على الهدف الثاني له والرابع للفريق، في الدقيقة 82 من عُمر اللقاء، وقلص حمادة ناصر النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للمباراة، بركلة جزاء احتسبها محمود البنا، حكَم اللقاء.

يعد فوز اليوم هو اﻷكبر للزمالك في مسابقة هذا الموسم، ليرفع رصيده للنقطة 54، واستعاد المركز الثاني من اﻹسماعيلي “53 نقطة”، الذي سيلاقي بتروجت، غدًا الخميس، في السويس، ويتبقى لكل فريق مباراة مؤجلة مع مصر المقاصة، فيما تجمّد رصيد الرجاء عند 22 نقطة وبقي في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري.