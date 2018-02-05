الزمالك يكتسح 6 أكتوبر بثمانية أهداف استعدادًا لسموحة

على المصرىفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي 6 أكتوبر بثمانية أهداف، مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، ظهر اليوم، علي ملعب "عبداللطيف أبو رجيلة" بمقر النادي، استعدادا لمواجهة سموحة فى الجولة الثالثة والعشرين بالدوري الممتاز الإثنين المقبل.أحرز أهداف اللقاء للزمالك كل من ك



على المصرى

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي 6 أكتوبر بثمانية أهداف، مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، ظهر اليوم، علي ملعب “عبداللطيف أبو رجيلة” بمقر النادي، استعدادا لمواجهة سموحة فى الجولة الثالثة والعشرين بالدوري الممتاز الإثنين المقبل.

أحرز أهداف اللقاء للزمالك كل من كابونجو كاسونجو ثلاثة أهداف “هاتريك” ويوسف إبراهيم “أوباما” وأيمن حفني والناشئ حسام أشرف هدف لكل منهم، ومحمد إبراهيم هدفين، بينما سجل لفريق 6 اكتوبر محمد عزازي.

وأجري إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، 6 تغييرات دفعة واحدة في بداية الشوط الثاني، حيث خرج كل من أحمد فتوح وطارق حامد وأيمن حفني ومحمود عبدالعزيز وكابونجو كاسونجو وأحمد مدبولي، وشارك حسام أشرف وأحمد عيد وأحمد داودا ومحمد إبراهيم ومحمد أشرف روقة وأحمد رفعت.

وخاض محمود عبدالرحيم “جنش” حارس مرمى الفريق، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، علي هامش اللقاء، كما خضع باسم مرسي مهاجم الزمالك، لجلسة علاجية علي هامش اللقاء أيضا، وأدي تدريبات تأهيلية خفيفة بالركض حول الملعب.

وقام الجهاز الفني للفريق، بتصعيد ثنائي قطاع الناشئين مواليد 2001، أحمد عيد الظهير الأيمن وحسام أشرف رأس الحربة، للمشاركة مع الفريق في اللقاء، وشارك الثنائي خلال أحداث الشوط الثاني للقاء.

فيما تأكد تعافي محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق، من الوعكة الصحية التي تعرض لها قبل لقاء إنبي بالدوري الممتاز، وغاب علي أثرها عن الفريق خلال الفترة السابقة، بمشاركته في اللقاء الودي، وتسجيله هدفين فى الشوط الثانى للقاء.

وعقب اللقاء، أكد المدير الفني للفريق، أن تجربة اليوم الودية أمام 6 أكتوبر، كانت جيدة إلي حد ما، ولكن كان يتمني ويفضل دائما أن تكون مثل هذة اللقاءات الودية مع أندية الدوري الممتاز، مؤكدا أن الودية كانت فرصة ومرانا جيدا للاعبين الذين شاركوا لبعض الوقت والبدلاء والمستبعدين من لقاء أمس أمام طنطا بالدوري الممتاز..

وعن ثنائي الشباب الذى تم تصعيده للفريق ولعب مباراة اليوم، فقد أشار جلال إلي أن حسام أشرف شارك معه في السابق في أحد اللقاءات الودية ويعرف جيدا امكانياته الفنية، أما أحمد عيد، فأكد أنه لاعب جيد ويتمتع بإمكانات فنية طيبة، وجاء انضمامه عن طريق ترشيح مدربي قطاع الناشئين.



وعلق جلال علي وجود نقص بمركز المهاجم بالفريق خاصة في ظل إصابة باسم مرسي، حيث أوضح أن هذا المركز لا يعاني من النقص، في ظل وجود الثنائي نانا بوكو وكابونجو كاسونجو، وأنه ليس لديه أي مشكلة تقلقه من هذا المركز.

وأضاف المدير الفني للزمالك أن هناك بعض اللاعبين الأخرين بالفريق يستطيعون سد العجز إن وجد في هذا المركز في حالة وجود نقص، وهما محمد عنتر ومحمد الشامي وبعض اللاعبين الآخرين الذي يتميزون بالطابع الهجومي.