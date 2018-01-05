الزمالك يقيم حفل تكريم لنيبوشا ومساعده

علي المصري أقام مجلس إداره نادي الزمالك حفل تكريم للمونتينيجري نيبوشا، ومدرب الأحمال ماركو، بأحد المطاعم الفاخرة على النيل، على شرف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك. وحضر الحفل إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، وأعضاء الجهاز الفني أيمن حافظ، مدير الكرة، ونبيل محمود وم

علي المصري





أقام مجلس إداره نادي الزمالك حفل تكريم للمونتينيجري نيبوشا، ومدرب الأحمال ماركو، بأحد المطاعم الفاخرة على النيل، على شرف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وحضر الحفل إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، وأعضاء الجهاز الفني أيمن حافظ، مدير الكرة، ونبيل محمود ومعتمد جمال وأيمن طاهر، ولاعبو الفريق الأول، حيث استقبلهم نيبوشا بترحاب شديد، وقام تيجانا بتسليم درع الزمالك لنيبوشا وماركو متمنيًا لهما التوفيق.

من جانبه أكد نيبوشا أنه سعيد بالمجموعة التي عمل معها، سواء الجهاز المعاون أو اللاعبون، منوهًا بأنهم قادرون على تحقيق الانتصارات لإسعاد الملايين من عشاق الزمالك.