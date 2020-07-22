رياضة

«الزمالك يقص الشريط».. اتحاد الكرة يكشف مواعيد مباريات الدوري المتبقية

المقرر انطلاقها اعتبارًا من يوم 6 أغسطس بالتحديد.
إسلام مصطفى 8:42 م, الأربعاء, 22 يوليو 20 8:42 م, الأربعاء, 22 يوليو 20

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كشفت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن جدول مباريات الدوري المصري الممتاز لشهر أغسطس، المقرر انطلاقها اعتبارًا من يوم 6 أغسطس بالتحديد.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تعديل موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19- 2020 ليكون 6 أغسطس المقبل، بدلًا من 7 أغسطس، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقًا لارتباطاتها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذي استدعى تبكير إقامة المباريات التي كان مقررًا إقامتها يومي الانتخاب 11 و12 أغسطس.

وأوضحت لجنة المسابقات أن المباراة الافتتاحية لاستئناف الدوري ستكون يوم 6 أغسطس وستجمع بين الزمالك والمصري، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ14.

ويستضيف نادي مصر، يوم 8 أغسطس، نظيره الإنتاج الحربي، على استاد الكلية الحربية، في تمام الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري.

ويخوض مصر للمقاصة مواجهة في اليوم التالي 9 أغسطس أمام نادي أسوان، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 18، بينما يبدأ النادي الأهلي أولى مبارياته أمام إنبي يوم 9 أغسطس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الـ15.

🔴 إعلان جدول الدوري الممتاز …. أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم…Gepostet von EFA am Mittwoch, 22. Juli 2020

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بقلم إسلام مصطفى

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