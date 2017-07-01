الزمالك يقر زيادة في أجور عامليه.. وتطبيق الحد الأدنى

علي المصري قرّر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، زيادة رواتب العاملين والموظفين بالنادي 380 جنيهًا، للذين يقل راتبهم عن 1000 جنيه، كما قرَّر أن يكون الأدنى لأي عامل بالنادي 1200 جنيه. وأقرّ منصور زيادة 250 جنيهًا للعاملين والموظفين الذين تبدأ رواتبهم من ألف جنيه إلى 5 آلاف، ومن المقرر أن

علي المصري

قرّر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، زيادة رواتب العاملين والموظفين بالنادي 380 جنيهًا، للذين يقل راتبهم عن 1000 جنيه، كما قرَّر أن يكون الأدنى لأي عامل بالنادي 1200 جنيه.





وأقرّ منصور زيادة 250 جنيهًا للعاملين والموظفين الذين تبدأ رواتبهم من ألف جنيه إلى 5 آلاف، ومن المقرر أن يتم تطبيق قرار الزيادات، بدءًا من شهر يونيو الحالي بأثر رجعي.

وشدد رئيس نادي الزمالك على عدم تأخر صرف رواتب العاملين بالنادي، وحذّر العاملين والموظفين بالنادي من التحدث عن انتخابات النادي المقبلة، وكذلك الدعوة للتصويت له في الانتخابات‫،‬ مؤكدًا أن من يفعل ذلك سيتم إقصاؤه من عمله.