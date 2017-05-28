الزمالك يفلت من كمين الداخلية

شيكابالا يصنع 3 أهداف ويقود الأبيض لفوز مثير علي الداخلية "المكافح" علي المصري في مباراة مثيرة ومجنونة، كان بطلها محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قلب الزمالك تأخره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لفوز ثمين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب "بتروسبورت"، ضمن لقاءات الأسب

شيكابالا يصنع 3 أهداف ويقود الأبيض لفوز مثير علي الداخلية “المكافح”

علي المصري

في مباراة مثيرة ومجنونة، كان بطلها محمود عبدالرازق “شيكابالا”، قلب الزمالك تأخره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لفوز ثمين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب “بتروسبورت”، ضمن لقاءات الأسبوع الثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم النيجيري ستانلي أوهاويتشي للزمالك، في الدقيقة 36، بعدما تسلم تمريرة بينية من محمد إبراهيم، ليراوغ أحمد صابر مدافع الداخلية، ويطلق قذيفة بيمناه، تستقر في الزاوية اليمني السفلية لمحمد الغرباوي حارس الداخلية.

وفي الدقيقة 41، أدرك الغاني بنجامين أتشيمبونج التعادل للداخلية، بتمريرة بينية رائعة من عبدالرحمن السويسي، ليتسلمها ويراوغ علي جبر مدافع الزمالك، قبل أن يضع الكرة من فوق أحمد الشناوي حارس القلعه البيضاء، الذي خرج من مرماه لملاقاته، معلنا عن هدف التعادل.

وفي بداية الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 48، ومن تسديدة لا تسد ولا ترد، سجل أحمد سمير فرج قذيفة بيسراه، لم يستطع أحمد الشناوي حارس مرمي الزمالك، التصدي لها، معلنا عن الهدف الثاني للداخلية.

وفي الدقيقة 57، أدرك علي جبر مدافع الزمالك التعادل لفريقه، برأسية متقنه، مستغلا عرضية محمود عبدالرازق “شيكابالا” من ضربة ركنية، ليضعها في المرمي، ويفشل محمود الغرباوي حارس الداخلية ودفاع فريقه في التصدي لها.

وتسبب البديل أسامة إبراهيم في ضربة جزاء في الدقيقة 61، عقب فشله في التعامل مع الكرة، ليحتسبها أمين عمر حكم اللقاء، ويضعها محمود منصور لاعب الداخلية، في منتصف مرمي أحمد الشناوي، معلنا تقدم الداخلية بالهدف الثالث.

ومن عرضية متقنة أخري لشيكابالا، سجل صلاح ريكو هدفه الأول بقميص الزمالك منذ إنضمامه لصفوف القلعه البيضاء، برأسية رائعه في الدقيقة 88، معلنا عن هدف التعادل للزمالك في مرمي الداخلية المكافح.

وفي الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع للمباراة، ومن عرضية متقنة أخري لقائد الزمالك شيكابالا، قلب أحمد رفعت الطاولة علي الداخلية، بتسجيله للهدف الرابع القاتل، ليمنح فريقه ثلاثة نقاط ثمينة.

بهذا الفوز الثمين، يرفع الزمالك رصيده للنقطة 57 ويعزز تواجده في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الداخليةعند 24 نقطة، وظل في المركز السادس عشر، والذي يهبط بصاحبه لدوري الدرجة الثانية.