الزمالك يفلت من أنياب الذئاب بقذيفة الشامى

على المصرىأفلت فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من أنياب ضيفه المقاولون العرب، بالفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت، مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولى، فى ختام لقاءات الأسبوع الخامس عشر من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.سجل هدف اللقاء الوحيد محمد الشامى، فى الدقيقة 38 من الشوط ال

على المصرى

أفلت فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من أنياب ضيفه المقاولون العرب، بالفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت، مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولى، فى ختام لقاءات الأسبوع الخامس عشر من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.





سجل هدف اللقاء الوحيد محمد الشامى، فى الدقيقة 38 من الشوط الأول، بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، سكنت شِباك محمود أبو السعود حارس مرمى ذئاب الجبل، الذى وقف يشاهد الكرة وهى تسكن الزاوية اليمنى العليا للمرمى، معلنًا عن هدفه الأول بقميص الزمالك، منذ انضمامه فى بداية الموسم من صفوف إنبى.

وشهدت المباراة إشهار أمين عمر حكَم اللقاء، الكارت اﻷحمر في وجه محمد فاروق، صانع ألعاب المقاولون العرب، في الدقيقة 58، بعد تدخله العنيف على محمود الونش مدافع الزمالك، بعدما حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 41.

ارتقى الزمالك بهذا الفوز للمركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بعدما رفع رصيده للنقطة 25، ويتبقى للقلعة البيضاء لقاء مؤجل مع طلائع الجيش، فيما تجمّد رصيد المقاولون العرب، عند 22 نقطة، وظل فى المركز السابع، وله مباراة مؤجلة مع النادى الأهلى.

وضرب الزمالك أكثر من عصفور بالفوز على المقاولون العرب فى لقاء اليوم، أبرزها التخلص من شراكة سموحة والمقاولون العرب فى المركز الخامس، برصيد 22 نقطة للفرق الثلاث، وإزاحة إنبى من المركز الرابع، والاقتراب من المصرى البورسعيدى، صاحب المركز الثالث، وسيقفز الزمالك لهذا المركز، فى حال الفوز على طلائع الجيش، فى اللقاء المؤجل بين الفريقين، والذى سيقام يوم 3 يناير المقبل.

وشهدت المباراة قيام المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالتوجه إلى عبد الله جورج، عضو مجلس الإدارة، وقام بمصافحته والحديث معه في مقصورة استاد القاهرة الدولي، بعدما كانت هناك أزمات بين الثنائي قبل الانتخابات البيضاء التى أقيمت أواخر الشهر الماضى، خاصة أن جورج كان ضمن قائمة أحمد سليمان الانتخابية، وهي القائمة التي نافست قائمة مرتضى في الانتخابات.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها الثنائي معًا، حيث لم يحضر مرتضى منصور مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الماضية، والتي كان قد تواجد فيها الثنائي جورج وهاني العتال، وتأتي مصافحة مرتضى منصور لتأكيد تصريحاته في الفترة الماضية، حول عدم وجود أزمة مع عبد الله جورج، وأنه يرحب بوجوده في المجلس، فيما لم يتم إدراج اسم العتال فى كشف لقاء اليوم.