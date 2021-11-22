رياضة

الزمالك يفقد نقطتين في سباق الدوري بتعادل إيجابي مع البنك الأهلي

فشل الزمالك في تحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد تحقيقه لتعادل إيجابي مع البنك الأهلي بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية. وفرض البنك الأهلي التعادل مع…

إسلام مصطفى 10:10 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21 10:10 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

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فشل الزمالك في تحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد تحقيقه لتعادل إيجابي مع البنك الأهلي بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية.

وفرض البنك الأهلي التعادل مع الزمالك، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم محمد هلال لفريق البنك في الدقيقة 16 من الشوط الأول، ثم تعادل أحمد سيد زيزو لنادي الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

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ورغم التعادل إلا أن الزمالك حافظ على مركزه الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، فيما جاء البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوبترا يوم الخمس المقبل في تمام الرابعة عصرًا ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

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بقلم إسلام مصطفى

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