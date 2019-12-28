الزمالك يفرط في نقطتين بتعادله أمام زيسكو في أبطال أفريقيا

اكتفى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام مضيفه زيكسو يونايتد الزامبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ليفي مواناواسا، اليوم السبت، فى إطار لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دورى أبطال أفريقيا.

أضاع لاعبو الزمالك أكثر من فرصة للتسجيل، بعدما تسابق التونسي فرجانى ساسي، والمغربي محمد أوناجم، ويوسف أوباما، في إهدار الفرص واحده تلو الأخرى.

ثم سجل هدف اللقاء الأول، للزمالك، البديل مصطفى محمد، بعد دقائق من نزوله لأرض الملعب، مستفيدا من عرضية متقنة من محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر وقائد الفريق الأبيض، ارتقى لها ووضعها برأسه في المرمى الزامبي.

وبعد 7 دقائق، تعادل كوادري لأصحاب الأرض والجمهور، بهدف من خطأ دفاعي قاتل لمحمود حمدي “الونش”، الذي فشل فى إبعاد الكرة، لتصل لمهاجم زيكسو، الذى وضعها فى مرمى محمد أبو جبل، حارس الزمالك.

وبتلك النتيجة، يبقى الوضع كما هو عليه فى ترتيب المجموعة، التي يحتلها مازيمبي الكونغولي برصيد 7 نقاط، يليه الزمالك بـ 4 ، ثم زيسكو يونايتد بنقطتين، وبنفس الرصيد يقبع بريميرو دي أوجوستو الأنجولي في المركز الرابع والأخير.

وواصل الزمالك نتائجه المهتزة فى الفترة الأخيرة، حيث لم يحقق أي فوز محليا وأفريقيا منذ 12 ديسمبر الجاري، عقب فوزه على بيراميدز بهدفين نظيفين، فى الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش 3-2 في الجولة الثامنة للدوري العام، ثم تعادل سلبيا بدون أهداف أمام سموحة والإنتاج الحربي على الترتيب، فى الجولتين التاسعة والعاشرة، قبل أن يحقق اليوم تعادله الثالث على التوالي، أمام زيكسو يونايتد.