الزمالك يفرج عن مستحقات اللاعبين عقب الفوز على سموحة

علي المصريأعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، الإفراج عن المستحقات المالية للاعبي الفريق، عقب الفوز على فريق سموحة بهدف نظيف سجله محمد عنتر، ضمن مواجهات الجولة الـ23 لبطولة الدورى العام.وأشاد رئيس الزمالك بالأداء المميز للاعبي الزمالك خلال اللقاء، والإصرار على تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات بع

علي المصري

أعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، الإفراج عن المستحقات المالية للاعبي الفريق، عقب الفوز على فريق سموحة بهدف نظيف سجله محمد عنتر، ضمن مواجهات الجولة الـ23 لبطولة الدورى العام.

وأشاد رئيس الزمالك بالأداء المميز للاعبي الزمالك خلال اللقاء، والإصرار على تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات بعد الفوز على طنطا بالجولة الماضية.

ووجّه مرتضى منصور رسالة شديدة اللهجة لممدوح عباس الذى تهكّم على التعاقد مع محمد عنتر، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، بعد إحراز اللاعب هدف الفوز على سموحة وحصد ثلاث نقاط غالية، قائلًا: “إيه أخبار عنتر دلوقتى”.