الزمالك يفتتح الجولة 31 للدوري بمواجهة أسوان

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظيره أسوان، في العاشرة من مساء اليوم الخميس، علي ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، في انطلاقة الأسبوع الواحد والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويسعى الزمالك لتعزيز موقعه في ترتيب الدوري، بعد أن حسم غريمه التقليدي الأهلي اللقب للموسم والثاني علي التوالى، قبل نهاية المسابقة بأربع جولات، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 57 نقطة، وبفارق 3 نقاط أمام المصري البورسعيدي “الرابع”، وأقرب منافسيه، في حين يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

وفي مباريات أخرى تقام اليوم الخميس أيضا، ضمن نفس المرحلة والتوقيت، يلتقي الإسماعيلي مع الداخلية، والشرقية أمام طلائع الجيش، والنصر للتعدين أمام طنطا.

ويحل الأهلي “بطل الدوري”، والمتصدر برصيد 76 نقطة، غدا الجمعة، ضيفا على سموحة “الخامس” برصيد 51 نقطة في المرحلة ذاتها، ويسعى حسام البدري المدير الفني للأهلي، لمنح الفرصة للاعبين غير الأساسيين خلال اللقاء، خاصة بعد حسم الدرع رسميا للموسم الثاني على التوالي.

وفي مباريات أخرى غدا الجمعة، يلتقي مصر المقاصة صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة، مع الإنتاج الحربي صاحب المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة .

وتقام يوم السبت المقبل، مباراة وحيدة بالمرحلة ذاتها، تجمع بين المصري البورسعيدي مع بتروجت، وتختتم مباريات تلك الجولة يوم الأحد المقبل، بمباراتي المقاولون العرب مع وادي دجلة، وإنبي مع الاتحاد السكندري.