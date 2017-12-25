الزمالك يفاوض بيفوما الكونغولى

على المصرى دخلت المفاوضات التى يجريها مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، مع المهاجم الكونغولى الخطير تييفي بيفوما "25 عاما"، مهاجم فريق سيفاس سبور التركي، مراحلها الجادة لضمه للقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل. وألمح…



على المصرى

دخلت المفاوضات التى يجريها مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، مع المهاجم الكونغولى الخطير تييفي بيفوما “25 عاما”، مهاجم فريق سيفاس سبور التركي، مراحلها الجادة لضمه للقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وألمح رئيس نادي الزمالك، مساء أمس فى أحد المداخلات التليفزيونية، إلى أن ناديه قريب من التعاقد مع لاعب إفريقي كبير يلعب في منتخب بلاده، وأحرز 24 هدفا هذا الموسم، وسبق له خوض تجربة احتراف لأندية ألميريا وإسبانيول وغرناطة في إسبانيا، ستراسبورج وريمس في فرنسا، ووست بروميتش بإنجلترا،

ويملك الزمالك أربعة أفارقة، هم الغاني بنيامين أشيامبونج والكونغولي كابونجو كاسونجو والنيجيري معروف يوسف والإيفواري رزاق سيسيه، وفي حالة التعاقد مع بيفوما سيكون عليه التخلي عن أحد اللاعبين، سواء عن طريق البيع أو الإعارة.