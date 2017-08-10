الزمالك يفاضل بين 3 مدربين أجانب

علي المصري: يفاضل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، بين ثلاثة أجانب لاختيار أحدهم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلفا للبرتغالي أوجستو إيناسيو، الذي أقيل من تدريب الفريق، أواخر الشهر الماضي. استقر المجلس علي ثلاثة أسماء لاختيار أحدهم وهم: الصربي نيبوشا يوفوفيت



علي المصري:

يفاضل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، بين ثلاثة أجانب لاختيار أحدهم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلفا للبرتغالي أوجستو إيناسيو، الذي أقيل من تدريب الفريق، أواخر الشهر الماضي.

استقر المجلس علي ثلاثة أسماء لاختيار أحدهم وهم: الصربي نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني لفريق الفيصلي الأردني، الذي قاد فريقه لبلوغ نهائي البطولة العربية، وقدم عروضا جيدة في المسابقة، وتغلب علي الأهلي مرتين، وأقصاه من البطولة.

والثاني هو البلجيكي فرانكي فيركواتيرين، المدير الفني السابق لإندرلخت البلجيكي، الذي حضر إلى القاهرة للتفاوض مع مسؤولي النادي الأبيض في وقت سابق، وينتظر حتى الآن رد إدارة القلعة البيضاء.

والمرشح الثالث هو السويدي إيريك هامرين، المدير الفني السابق للمنتخب السويدي. ومن المقرر أن يتواجد طارق يحيي، في الجهاز المعاون للمدرب الأجنبي المزمع التعاقد معه، خلال الساعات القليلة المقبلة.

فى السياق ذاته نفى مجلس الإدارة، المفاوضات مع السويدي سيفن جوران أريكسون، المدير الفني السابق للمنتخب الإنجليزي، كما تم استبعاد الألماني شوستر، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني.

ويسعى المجلس لحسم ملف المدير الفني الأجنبي، بعدما تم استبعاد فكرة التعاقد مع مدير فني محلي، كي يبدأ فترة الإعداد مع الفريق، والتي ستنطلق غدا السبت.