الزمالك يغرّم باسم مرسى 300 ألف جنيه ويعرضه للبيع

علي المصري أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، إيقاف باسم مرسي، مهاجم الفريق، واستبعاده من السفر مع الفريق إلى الأردن، لخوض مباراة الفيصلي الأردني، يوم الأحد المقبل. وكشف المشرف على الكرة أنه تم تغريم باسم مرسى 300 ألف ج

علي المصري

أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، إيقاف باسم مرسي، مهاجم الفريق، واستبعاده من السفر مع الفريق إلى الأردن، لخوض مباراة الفيصلي الأردني، يوم الأحد المقبل.





وكشف المشرف على الكرة أنه تم تغريم باسم مرسى 300 ألف جنيه، وعرضه للبيع، ومطالبته بردّ مقدم العقد، بعد الموقف المؤسف الذي حدث منه بعد لقاء الرائد السعودي، الذي أقيم منذ قليل على استاد بتروسبورت، عندما حطم زجاج الباب المؤدي إلى ممر غرف خلع الملابس، عقب فشله في التسجيل خلال اللقاء.

وأضاف عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، ونجل رئيس النادي، أن ما تكرر مع باسم مرسي الموسم الماضى، عندما فعل موقفًا مشابهًا لما حدث اليوم، لن يتكرر خلال الموسم الحالي، ولن يتم العفو عنه مرة أخرى، خاصة أنه لا يتعلم من أخطائه ويكررها.