الزمالك يعود للمربع الذهبي بثنائية في شباك أسوان

استعاد الزمالك مكانه في المربع الذهبي واستطاع الارتقاء 3 مراكز دفعة واحدة، بعد أن تغلب على أسوان بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ثنائية الزمالك جاءت عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 43 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 62 من زمن المباراة.

الهدف الأول للزمالك جاء بعد تمريرة رائعة من طارق حامد لداخل منطقة الجزاء، استقبلها مصطفي محمد من خلف مدافعي أسوان، قبل أن يسددها من أعلى مسعد عوض «المتقدم» عن مكانه في الشباك.

هدف أحمد سيد زيزو جاء بعد تمريرة متقنة من يوسف أوباما باتجاه أحمد سيد زيزو، الذي انطلق بشكل سريع في المساحات الخالية خلف مدافعي أسوان، لينفرد بشكل كامل بالمرمى ثم يسدد الكرة بشكل متقن على يسار الحارس مسعد عوض إلى داخل الشباك.

وشهد اللقاء حالة طرد للاعب الزمالك طارق حامد مع الدقيقة 53 من زمن المباراة، بعد أن تلقى بطاقتين صفراتين خلال دقيقتين فقط؛ بسبب تدخله القوي على لاعبي أسوان، وسط اعترضات من لاعبي الزمالك على الحكم، الأمر الذي أدى إلى توقف المباراة لدقائق قليلة.

المباراة شهدت إثارة قبل هدف الزمالك الثاني، بعد احتساب حكم المباراة لركلة جزاء لصالح يوسف أوباما، قبل أن يتصدى مسعد عوض لتسديدة محمود علاء.

وبهذه النتيجة، يرتقي الزمالك إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ويبقى أسوان في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط فقط.