الزمالك يعود لتدريباته.. ويسافر للإسكندرية غدًا استعدادًا لكابس

على المصرى يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لتدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة" بمقر النادى، عقب الراحة التى منحها البرتغالى أوجستو إيناسيو، المدير الفنى للقلعة البيضاء، أمس الاثنين، للاعبين، عقب الفوز على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، أمس الأول الأحد، ض

على المصرى

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لتدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب “عبد اللطيف أبو رجيلة” بمقر النادى، عقب الراحة التى منحها البرتغالى أوجستو إيناسيو، المدير الفنى للقلعة البيضاء، أمس الاثنين، للاعبين، عقب الفوز على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، أمس الأول الأحد، ضمن لقاءات الأسبوع الثامن والعشرين من الدورى المصرى الممتاز.



