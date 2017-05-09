الزمالك يعود لتدريباته.. ويسافر للإسكندرية غدًا استعدادًا لكابس

على المصرى
يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لتدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب “عبد اللطيف أبو رجيلة” بمقر النادى، عقب الراحة التى منحها البرتغالى أوجستو إيناسيو، المدير الفنى للقلعة البيضاء، أمس الاثنين، للاعبين، عقب الفوز على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، أمس الأول الأحد، ضمن لقاءات الأسبوع الثامن والعشرين من الدورى المصرى الممتاز.
واستقر الجهاز الفني على سفر الفريق إلى الإسكندرية، في الواحدة ظهر غدٍ الأربعاء؛ من أجل الانتظام في معسكر مغلق؛ استعدادًا لمواجهة كابس يونايتد بطل زيمبابوي، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، وسيؤدى الزمالك مرانه غدًا الأربعاء، وبعد غد الخميس على ملعب المباراة.