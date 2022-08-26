الزمالك يعلن ثالث صفقاته الصيفية بانضمام أحمد أيمن منصور

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التعاقد مع أحمد أيمن منصور، خلال سوق الانتقالات الصيفية، في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع بيراميدز.

وبذلك يكون أحمد أيمن منصور ثالث صفقة يعلن عنها مرتضى بعد المغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي.

وتواجد أحمد أيمن منصور، في بيراميدز منذ انتقاله إليه قادمًا من المصري عام 2018، حيث خاض مع الفريق نحو 95 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا.

وبدأ منصور مسيرته في ناشئي الزمالك، ثم لعب لـ طلائع الجيش والداخلية والمصري قبل انتقاله إلى بيراميدز.

ويمتلك منصور 5 مباريات دولية مع منتخب مصر، وتواجد في قائمة كأس الأمم الإفريقية 2019 دون أن يشارك بأي دقيقة.