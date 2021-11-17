الزمالك يعلن استمرار عبدالله جمعة في صفوف الفريق حتى 2025

تجديد التعاقد مع عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن تجديد التعاقد مع عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم، لينتهي عقده الجديد بنهاية موسم 2024 – 2025.

ووقع اللاعب على عقود التجديد للقلعة البيضاء في الجلسة التي عقدها اليوم مع الكابتن حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي في حضور الكابتن حسين السيد عضو اللجنة.

وحسمت اللجنة المكلفة بإدارة النادي ملف تجديد عقد اللاعب قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة للدوري، للحفاظ على استقرار الفريق.